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В Польше стремительно дорожает стоимость жизни

29 сентября 2023 08:37
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Новости Польши. Стоимость жизни в Польше стремительно дорожает. Особенно сильно это ощутила молодежь. В нынешнем учебном году польский студент тратит на ежемесячное содержание в среднем почти 4 000 злотых. Это 2 300 белорусских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше стремительно дорожает стоимость жизни-1

За пять лет сумма увеличилась вдвое, выросли, в частности, цены на общежития. Место в комнате на троих обойдется примерно в 450 злотых, или 250 рублей. И хотя это гораздо больше, чем раньше, общежития все равно остаются самым доступным жильем для студентов, поскольку аренда квартиры – непозволительная роскошь.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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