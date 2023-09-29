В Польше стремительно дорожает стоимость жизни

Новости Польши. Стоимость жизни в Польше стремительно дорожает. Особенно сильно это ощутила молодежь. В нынешнем учебном году польский студент тратит на ежемесячное содержание в среднем почти 4 000 злотых. Это 2 300 белорусских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За пять лет сумма увеличилась вдвое, выросли, в частности, цены на общежития. Место в комнате на троих обойдется примерно в 450 злотых, или 250 рублей. И хотя это гораздо больше, чем раньше, общежития все равно остаются самым доступным жильем для студентов, поскольку аренда квартиры – непозволительная роскошь.