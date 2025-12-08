Прямой эфир

Библиотеку парижского Лувра затопило – ущерб был нанесен 300-400 работам

08 декабря 2025 11:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Библиотеку парижского Лувра затопило – ущерб был нанесен 300-400 работам-0

В конце ноября в библиотеке Лувра произошла протечка труб, затопившая один из залов департамента египетских древностей. Об этом пишет РИА Новости.

Повреждено от 300 до 400 документов – в основном журналы и справочники XIX–XX веков. Сейчас специалисты проводят их поэтапное осушение.

Заместитель администратора музея Франсис Стейнбок признал, что проблемы с системой водоснабжения и отопления были известны давно, и пострадавшая зона включена в план обновления.

Инцидент стал очередным ударом по Лувру: ранее в октябре произошло ограбление на сумму 88 миллионов евро, а в ноябре аудиторы увеличили смету реставрации музея до 1,15 миллиарда евро.

Министр культуры Франции пообещала усилить меры безопасности до конца 2025 года.

Фото: pixabay

# калейдоскоп # Искусство

Другие новости рубрики

Все новости
«Кипел от злости». Новая стратегия нацбезопасности США возмутила политиков в ЕС
08 декабря 2025 11:10

«Кипел от злости». Новая стратегия нацбезопасности США возмутила политиков в ЕС

Британские военные присоединились к учениям НАТО в Финляндии
08 декабря 2025 10:52

Британские военные присоединились к учениям НАТО в Финляндии

Макрон пригрозил КНР пошлинами от ЕС из-за разногласий
08 декабря 2025 10:22

Макрон пригрозил КНР пошлинами от ЕС из-за разногласий