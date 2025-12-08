Библиотеку парижского Лувра затопило – ущерб был нанесен 300-400 работам

В конце ноября в библиотеке Лувра произошла протечка труб, затопившая один из залов департамента египетских древностей. Об этом пишет РИА Новости.

Повреждено от 300 до 400 документов – в основном журналы и справочники XIX–XX веков. Сейчас специалисты проводят их поэтапное осушение.

Заместитель администратора музея Франсис Стейнбок признал, что проблемы с системой водоснабжения и отопления были известны давно, и пострадавшая зона включена в план обновления.

Инцидент стал очередным ударом по Лувру: ранее в октябре произошло ограбление на сумму 88 миллионов евро, а в ноябре аудиторы увеличили смету реставрации музея до 1,15 миллиарда евро.

Министр культуры Франции пообещала усилить меры безопасности до конца 2025 года.

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