Беженцы осаждают Италию: среди приезжих все чаще обнаруживают контрабандистов

Новости Италии. Поток беженцев в Италию неуклонно растет. Только за последние дни в море проведены десятки спасательных операций. Почти 3 тысячи мигрантов доставлено в Сицилийский порт. Их обнаружили вблизи побережья Ливии.

От 1,5 до 2 тысяч беженцев еженедельно принимают в порту Августа. После оказания первой помощи их распределяют по лагерям на территории страны.

В Италии растут проблемы с большим количеством нелегалов и контрабандистов. Их все чаще обнаруживают среди приезжих. Только в этом году около 4 сотен человек обвинили в перевозке наркотиков и запрещенных товаров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.