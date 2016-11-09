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В Екатеринбурге обрушилось 800 метров кровли на заводе: 4 рабочих погибли, несколько пропали

09 ноября 2016 18:08
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Новости России. Трагедия в российском Екатеринбурге.

При обрушении кровли на машиностроительном заводе имени Калинина погибли 4 человека, 11 пострадали.

Судьба нескольких рабочих неизвестна, их поиски продолжаются. Все спасённые в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Площадь обрушения составляет 800 квадратных метров.

Следователи начали проверку по факту трагедии. Крыша могла обрушиться из-за скопившегося снега после продолжительных осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Авария в России

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