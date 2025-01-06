Без музыки, ёлки и паломников – в Вифлееме готовятся отметить Рождество

Без музыки, елки и паломников: Рождество в Вифлееме снова отметят тихо. Светлый праздник, который отмечается здесь и по Григорианскому календарю, омрачен боевыми действиями на Ближнем Востоке. Это уже не первый год, когда обстановка в регионе корректирует планы верующих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город отменил часть торжеств, оставив только религиозные церемонии и молитвы. Виной тому – новый виток палестино-израильского конфликта, который коснулся и западного берега реки Иордан. Украденное Рождество – не фигура речи, а жестокая реальность. Во всяком случае здесь, в Вифлееме, где более двух тысяч лет назад родился Иисус. Ни гирлянд, ни традиционного вертепа, ни пышных празднеств – дух Рождества царит разве что в храме.

Иса Тальджиех, греческий православный священник Церкви Рождества Христова:

Сегодняшний Вифлеем очень печален. Для меня важно сосредоточиться на молитвах и религиозных ритуалах внутри церкви. Мы должны молиться, надеясь на лучшие условия и на лучшую жизнь в грядущие дни; на лучшую жизнь для наших родственников, которые переживают тяжелые условия войны и разрушений, и всех испытаний, с которыми они сталкиваются.

Война не знает ни праздников, ни выходных. Подтверждением тому стал и Ближний Восток. В эти дни там по-прежнему слышны взрывы снарядов. Число погибших палестинцев в результате израильских атак по сектору Газа приближается к сорока шести тысячам. Ситуация в регионе обострилась в октябре 2023 года. С тех пор анклав не знает мирной жизни.