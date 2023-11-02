Бербок считает расширение ЕС геополитической необходимостью

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на конференции в Берлине отметила, что увеличение ЕС является «геополитической необходимостью». Об этом пишет ТАСС.

Также она отметила, что это связано с геополитическими мотивами, обусловленными украинским конфликтом. Бербок подчеркнула, что это также представляет геополитический шанс для ЕС, но требует укрепления институтов, что будет сложной задачей. Глава МИД ФРГ отметила также, что странам, вступающим в ЕС, не следует отдавать суверенитет, а напротив, это будет инвестиция, которая себя оправдает.