Белый дом заявил о сокращении помощи США Украине

Соединенным Штатам Америки пришлось сократить военную помощь Киеву, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер заявила, что США начинают передавать для ВС Украины пакеты военной помощи в меньших объемах. По словам пресс-секретаря Белого дома, это делается с целью растягивания возможностей Штатов в поддержке ВСУ на максимально возможный период.

В то же время Карин Жан-Пьер призвала конгресс к скорейшему одобрению заявки президента США Джо Байдена на выделение 60 миллиардов долларов для оказания помощи Украине.