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Белый дом заявил о сокращении помощи США Украине

04 ноября 2023 09:34
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Соединенным Штатам Америки пришлось сократить военную помощь Киеву, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер заявила, что США начинают передавать для ВС Украины пакеты военной помощи в меньших объемах. По словам пресс-секретаря Белого дома, это делается с целью растягивания возможностей Штатов в поддержке ВСУ на максимально возможный период.

В то же время Карин Жан-Пьер призвала конгресс к скорейшему одобрению заявки президента США Джо Байдена на выделение 60 миллиардов долларов для оказания помощи Украине.

# Международная политика # Карин Жан-Пьер

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