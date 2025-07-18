Белый дом сообщил, что у Трампа нашли характерное для пожилых людей заболевание

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп в хорошем состоянии здоровья. Об этом пишет ТАСС.

Она уточнила, что у лидера Штатов наблюдалась отечность в нижних конечностях. По итогу у него диагностировали хроническую венозную недостаточность, типичную для преклонного возраста, но без признаков тромбоза или проблем с артериями.

«Обследование выявило хроническую венозную недостаточность – это распространенное состояние у людей старше 70 лет», – сказала она.

Также пресс-секретарь добавила, что анализы и сердечные тесты в норме. Синяки на руках объясняются приемом аспирина и частыми рукопожатиями.