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Белый дом сообщил, что у Трампа нашли характерное для пожилых людей заболевание

18 июля 2025 09:26
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Белый дом сообщил, что у Трампа нашли характерное для пожилых людей заболевание-0

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп в хорошем состоянии здоровья. Об этом пишет ТАСС.

Она уточнила, что у лидера Штатов наблюдалась отечность в нижних конечностях. По итогу у него диагностировали хроническую венозную недостаточность, типичную для преклонного возраста, но без признаков тромбоза или проблем с артериями.

«Обследование выявило хроническую венозную недостаточность – это распространенное состояние у людей старше 70 лет», – сказала она.

Также пресс-секретарь добавила, что анализы и сердечные тесты в норме.  Синяки на руках объясняются приемом аспирина и частыми рукопожатиями.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп

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