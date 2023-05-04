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Белый дом опроверг заявления России о причастности США к атакам дронов на Кремль

04 мая 2023 15:40
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не принимали никакого участия в атаках беспилотников на Кремль и не владеют сведениями о том, кто мог быть ответственен за них, пишет РИА Новости.

В интервью CNN Кирби назвал высказывания российской стороны о якобы возможной вовлеченности Вашингтона в нанесение ударов по Кремлю «смехотворными» и добавил, что Соединенные Штаты не имеют к ним никакого отношения. Кирби также добавил, что США не поддерживают покушения на лидеров, и уклонился от прямого ответа на вопрос о том, рассматривают ли США президента России как законную цель для атак ВСУ.

Как сообщалось, попытка ВСУ в ночь со 2 на 3 мая поразить Кремль двумя беспилотниками не увенчалась успехом. Благодаря действиям военных и спецслужб беспилотники были уничтожены с помощью радиолокационных систем управления. Никто не пострадал.

# Международная политика # Джон Кирби

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