Беляев: Украину уничтожили, лишив её собственной исторической памяти

Алексей Беляев, кандидат исторических наук, декан факультета журналистик БГУ:

Одна из главных проблем Запада – либеральная идеология. То есть навязывание этого либерализма, который вначале подается просто как свобода, возможность сделать все и заканчивается тем, что эта свобода (абсолютно как бы не ограниченная ничем) приводит к тому, что можно ставить абсолютно дикие социальные эксперименты. К сожалению, после распада СССР все постсоветское пространство превратилось в такой гигантский глобальный социальный эксперимент, который на нас ставил Запад. И Украина попалась очень хорошей экспериментальной мышкой такой, на которой опробованные технологии дали свои положительные плоды.

Украину уничтожили как? Украину уничтожили, лишив ее собственной исторической памяти. Этим Украина обнулила себя. Они лишили себя своей собственной истории. Они превратились в чистый лист, на котором можно рисовать все что угодно. И в данном случае необходимо воспитывать было новую политическую элиту. Ее стал воспитывать Запад. Сегодня они продолжают. Они насадили, когда в 2014 году был переворот, на государственные посты не то что украинцев, учившихся на Западе, а вообще пришлых варягов. Кто там только ни был: американцы, литовцы в украинском правительстве, которые быстренько провели реформы, от которых отказаться сейчас очень сложно.

Так же, как делали с Грузией во времена Саакашвили. Когда он пришел к власти, он тоже насадил всех этих представителей фонда Сороса. Сам человек, который учился на Западе, не знает традиций. И в данном случае сейчас, когда, например, грузинское правительство и партия «Грузинская мечта» хотят вернуться к исконным, к традиционным своим вещам, мы видим, что это встречает сопротивление Запада.

И лекала те же, то есть используются поводы, как в Украине использовали в качестве повода приостановку подписания соглашения с Евросоюзом, так сейчас мы видим точно такую же приостановку подписания Грузии. Соглашение с Евросоюзом использовали для того, чтобы начать попытки очередного Майдана, очередного свержения той власти, которая всего лишь говорит о праве на суверенитет и всего лишь говорит о праве жить по тем принципам, по тем нормам, которые тысячелетиями, даже не веками, а тысячелетиями, на этой земле существовали.