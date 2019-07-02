Белорусские участники ралли «Шёлковый путь» не могут добраться до Иркутска из-за наводнения

Новости России. В Иркутской области России из-за наводнения в переделку попали белорусские участники авторалли «Шёлковый путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В Иркутской области России из-за наводнения в переделку попали белорусские участники авторалли «Шёлковый путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оно стартует из Иркутска, но добраться до него сейчас невозможно. Три белорусских экипажа на своих МАЗах ждут пока отступит большая вода в городе Тулун.
Напомним, в результате наводнения в Иркутской области уже погибли 16 человек, 13 – числятся пропавшими без вести. Ущерб от непогоды колоссальный: десятки домов снесло мощным потоком. Тысячи зданий стоят по крышу в воде. Разрушены мосты, перекрыты дороги.