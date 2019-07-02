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Белорусские участники ралли «Шёлковый путь» не могут добраться до Иркутска из-за наводнения

02 июля 2019 12:53
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Новости России. В Иркутской области России из-за наводнения в переделку попали белорусские участники авторалли «Шёлковый путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские участники ралли «Шёлковый путь» не могут добраться до Иркутска из-за наводнения-1

Оно стартует из Иркутска, но добраться до него сейчас невозможно. Три белорусских экипажа на своих МАЗах ждут пока отступит большая вода в городе Тулун.

Белорусские участники ралли «Шёлковый путь» не могут добраться до Иркутска из-за наводнения-4

Напомним, в результате наводнения в Иркутской области уже погибли 16 человек, 13 – числятся пропавшими без вести. Ущерб от непогоды колоссальный: десятки домов снесло мощным потоком. Тысячи зданий стоят по крышу в воде. Разрушены мосты, перекрыты дороги.

# Наводнение в России # Фотофакт

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