Белорусские участники ралли «Шёлковый путь» не могут добраться до Иркутска из-за наводнения

Новости России. В Иркутской области России из-за наводнения в переделку попали белорусские участники авторалли «Шёлковый путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно стартует из Иркутска, но добраться до него сейчас невозможно. Три белорусских экипажа на своих МАЗах ждут пока отступит большая вода в городе Тулун.