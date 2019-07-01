Прямой эфир

Наводнение в Иркутской области: затоплены 3 500 домов

01 июля 2019 12:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Почти 3,5 тысячи домов оказались подтоплены в Иркутской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь уже около недели идут сильные дожди, которые совпали с таянием снегов в горах. Это и привело к паводку.

Наводнение в Иркутской области: затоплены 3 500 домов-1

От него пострадали 55 населённых пунктов. Четыре из них и вовсе оказались отрезаны от внешнего мира. Сюда на вертолётах доставляют провизию, медикаменты и другие предметы первой необходимости. Водой повреждены 13 автомобильных мостов и автомобильные дороги. На ликвидацию последствий стихии брошены без малого полторы тысячи человек.

# Наводнение в России # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Техасе самолёт при взлёте врезался в ангар и загорелся: 10 человек погибли
01 июля 2019 09:40

В Техасе самолёт при взлёте врезался в ангар и загорелся: 10 человек погибли

Военные учения Sea Breeze начинаются в Одессе
01 июля 2019 09:33

Военные учения Sea Breeze начинаются в Одессе

В Европе люди гибнут от аномальной жары
01 июля 2019 09:23

В Европе люди гибнут от аномальной жары