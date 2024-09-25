Демонстранты пытались сорвать мероприятие в Барселоне

Толпа активистов пыталась прорваться на ярмарку недвижимости в Барселоне. Недовольство демонстрантов вызвал жилищный кризис. Испанцы связывают рост цен на квартиры с увеличением количества туристических апартаментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой подход не устраивает местных жителей, и всю позицию они решили высказать перед зарубежными инвесторами, гостями выставки недвижимости. Толпа активистов была остановлена отрядом полиции. Протестующих буквально выкинули за ограждения. В ход пошли дубинки и щиты.

Активисты забросали полицию цветным порошком, такой часто используют на молодежных фестивалях. О задержанных не сообщается.