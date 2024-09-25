Прямой эфир

Демонстранты пытались сорвать мероприятие в Барселоне

25 сентября 2024 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Толпа активистов пыталась прорваться на ярмарку недвижимости в Барселоне. Недовольство демонстрантов вызвал жилищный кризис. Испанцы связывают рост цен на квартиры с увеличением количества туристических апартаментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты пытались сорвать мероприятие в Барселоне-2

Такой подход не устраивает местных жителей, и всю позицию они решили высказать перед зарубежными инвесторами, гостями выставки недвижимости. Толпа активистов была остановлена отрядом полиции. Протестующих буквально выкинули за ограждения. В ход пошли дубинки и щиты. 

Активисты забросали полицию цветным порошком, такой часто используют на молодежных фестивалях. О задержанных не сообщается.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Немецкие рабочие выступают против закрытия автозаводов
25 сентября 2024 13:33

Немецкие рабочие выступают против закрытия автозаводов

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта
25 сентября 2024 13:17

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта

Премьер-министр Словакии Фицо получил конверт с пулей
25 сентября 2024 12:12

Премьер-министр Словакии Фицо получил конверт с пулей