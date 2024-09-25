Немецкие рабочие выступают против закрытия автозаводов

В Германии профсоюз выступает против закрытия автомобильных заводов. Демонстрация прошла в Ганновере, крупнейшем городе Нижней Саксонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ФРГ никак не может вернуть экономические показатели на допандемийный уровень. По стране прокатилась волна банкротств, не минули проблемы и крупные компании. Автогиганты тоже решили сократить число сотрудников и даже закрыть ряд производств. Затяжной кризис угрожает разорить немецкий концерн, поэтому вариантов у его руководителей немного. И все они не устраивают сотрудников.

Я просто хочу услышать ответы здесь и сейчас. Исполнительный совет оставил нас в неведении на недели и месяцы. Мы в ярости. Я даже не знаю, что сказать. Я действительно зол.

Активисты, протестующие сегодня, возлагают ответственность за происходящее не столько на управляющих фирмы, сколько на власти Германии. Демонстранты считают, что правительство оказывает слишком малозначительную поддержку предприятиям.