Белорус погиб под колесами поезда в московском метро: полиция проводит проверку

Новости Беларуси. Гражданин Беларуси погиб под колесами поезда в московском метро. Трагедия произошла на станции «Университет». Оказавшись на пути, при столкновении с подвижным составом мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Для извлечения тела погибшего было отключено электроснабжение. По факту гибели нашего соотечественника проводится проверка. Полицейские допрашивают свидетелей, изучают кадры с камер видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Мышляев, руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Главного управления МВД России: Около 16:00 на станции метро «Университет» произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого

23-летний гражданин Республики Беларусь от столкновения с подвижным составом получил травмы, несовместимые с жизнью.

Для его извлечения было отключено электроснабжение на 20 минут. Сотрудники УВД на Московском метрополитене опросили всех свидетелей произошедшего, а также запросили видео с камер видеонаблюдения для установления точной картины событий. Информация была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.