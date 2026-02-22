Польша потратила более 2 млрд долларов на украинских беженцев в 2025 году

Польша подсчитала, сколько потратила на украинских беженцев в 2025 году. Сумма составила почти 8 миллиардов злотых – это больше 2 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средства пошли на социальные выплаты, медицину, образование и административные нужды. Больше всего – на пособия и страховку. Однако ситуация меняется. Ранее президент Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий часть льгот для украинцев. Те, кто приехал после 2022 года, постепенно теряют особый статус.

В Польше говорят, что страна устала и не может бесконечно помогать. К тому же беженцы начали конкурировать с местными за рабочие места, а некоторые живут на пособия, не желая трудоустраиваться.