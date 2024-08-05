Белоруска Арина Соболенко стала третьей в гонке WTA по теннису

Выйдя в полуфинал на турнире в Вашингтоне, белоруска Арина Соболенко переместилась с четвертого на третье место в чемпионской гонке WTA. Об этом сообщается на сайте организации.
Она опередила представительницу Италии Жасмин Паолини.
По-прежнему уверенно лидирует полячка Ига Швёнтек, а лучшая россиянка Дарья Касаткина – на десятом месте.
Топ-3 в Чемпионской гонке WTA по данным на 5 августа:
- Ига Швионтек (Польша) - 7465 очков;
- Елена Рыбакина (Казахстан) - 4901 очко;
- Арина Соболенко (Беларусь) - 4661 очко.