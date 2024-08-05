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Белоруска Арина Соболенко стала третьей в гонке WTA по теннису

05 августа 2024 07:50
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Выйдя в полуфинал на турнире в Вашингтоне, белоруска Арина Соболенко переместилась с четвертого на третье место в чемпионской гонке WTA. Об этом сообщается на сайте организации.

Она опередила представительницу Италии Жасмин Паолини.

По-прежнему уверенно лидирует полячка Ига Швёнтек, а лучшая россиянка Дарья Касаткина – на десятом месте.

Топ-3 в Чемпионской гонке WTA по данным на 5 августа:

  1. Ига Швионтек (Польша) - 7465 очков;
  2. Елена Рыбакина (Казахстан) - 4901 очко;
  3. Арина Соболенко (Беларусь) - 4661 очко.
# Теннис

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