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В Латвии планируют призывать в армию женщин

05 августа 2024 08:10
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Демографический кризис в Латвии вынуждает властей страны идти на отчаянные меры ради выполнения западных установок. Глава Минобороны поддержал идею об обязательном призыве женщин на военную службу.

В Латвии планируют призывать в армию женщин-1

По планам оборонного ведомства, в следующем году рассчитывают набрать в армию около тысячи человек, а впоследствии достичь показателя 4 тысяч новобранцев ежегодно. Командующий Вооруженными силами Латвии пояснил, что призыв женщин поможет сгладить плачевную демографическую ситуацию и набрать целевое количество солдат.

В апреле прошлого года Сейм проголосовал за возвращение обязательной военной службы, которую отменили 17 лет назад. Сейчас в армию призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.

# Вооруженные силы # Новости Латвии

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