В Латвии планируют призывать в армию женщин

Демографический кризис в Латвии вынуждает властей страны идти на отчаянные меры ради выполнения западных установок. Глава Минобороны поддержал идею об обязательном призыве женщин на военную службу.

По планам оборонного ведомства, в следующем году рассчитывают набрать в армию около тысячи человек, а впоследствии достичь показателя 4 тысяч новобранцев ежегодно. Командующий Вооруженными силами Латвии пояснил, что призыв женщин поможет сгладить плачевную демографическую ситуацию и набрать целевое количество солдат.

В апреле прошлого года Сейм проголосовал за возвращение обязательной военной службы, которую отменили 17 лет назад. Сейчас в армию призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.