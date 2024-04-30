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Беларусь, Бразилия и Парагвай стали главными поставщиками мяса в РФ в 2023 году

30 апреля 2024 10:28
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Основными производителями мяса в 2023 году были Беларусь, Бразилия и Парагвай. Об этом пишет РИА Новости.

Большая часть импорта приходилась на мясо крупного рогатого скота и птицы. От импорта продукции из недружественных стран Россия не зависит, половину поставок обеспечивает Беларусь. 

Общий импорт мяса в РФ составил 586 тысяч тонн. В тройку стран-лидеров по поставкам также попали Аргентина и Китай. Среди поставщиков также можно отметить Индию, Уругвай, Турцию и Колумбию. Объем собственного мясного производства России составил 11,7 млн тонн.

# Международная политика

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