Беларусь, Бразилия и Парагвай стали главными поставщиками мяса в РФ в 2023 году

Основными производителями мяса в 2023 году были Беларусь, Бразилия и Парагвай. Об этом пишет РИА Новости.

Большая часть импорта приходилась на мясо крупного рогатого скота и птицы. От импорта продукции из недружественных стран Россия не зависит, половину поставок обеспечивает Беларусь.

Общий импорт мяса в РФ составил 586 тысяч тонн. В тройку стран-лидеров по поставкам также попали Аргентина и Китай. Среди поставщиков также можно отметить Индию, Уругвай, Турцию и Колумбию. Объем собственного мясного производства России составил 11,7 млн тонн.