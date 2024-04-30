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WSJ: В НАТО не верят в нападение России на Альянс

30 апреля 2024 09:51
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НАТО полагает маловероятной возможность непосредственного вторжения России на территорию Альянса. Об этом пишет РИА Новости.

В вопросе угроз мнения в НАТО расходятся: Брюссель видит главными угрозами терроризм и Россию, в то время как ряд стран больше обеспокоены проблемами региональных конфликтов и нелегальной миграции.

В Москве же подчеркивают, что не несут угрозы для государств НАТО и остаются открытыми к диалогу. Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет планов нападать на страны Альянса, и заявил, что западные политические деятели в том, что они используют мнимую угрозу со стороны РФ, дабы отвлечь внимание от внутренних проблем.

# Международная политика

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