Катер под флагом США открыл огонь у берегов Кубы

Министерство внутренних дел Кубы сообщило, что судно под флагом США вторглось в территориальные воды республики. Об этом пишет РИА Новости.

Корабль открыл огонь по пограничникам Кубы, ранив командира местного патруля. В ходе перестрелки четверо нападающих были убиты, шестеро получили ранения.

Судно с номером FL7726SH было замечено утром к северо-востоку от канала Эль-Пино (провинция Вилья-Клара). Раненым была оказана медицинская помощь.

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер заявил, что начнется расследование по этому инциденту.

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