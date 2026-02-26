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Катер под флагом США открыл огонь у берегов Кубы

26 февраля 2026 07:22
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Катер под флагом США открыл огонь у берегов Кубы-0

Министерство внутренних дел Кубы сообщило, что судно под флагом США вторглось в территориальные воды республики. Об этом пишет РИА Новости.

Корабль открыл огонь по пограничникам Кубы, ранив командира местного патруля. В ходе перестрелки четверо нападающих были убиты, шестеро получили ранения.

Судно с номером FL7726SH было замечено утром к северо-востоку от канала Эль-Пино (провинция Вилья-Клара). Раненым была оказана медицинская помощь.

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер заявил, что начнется расследование по этому инциденту. 

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

# Международная политика

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