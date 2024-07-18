«Балаган». Захарова призвала установить порядок в штаб-квартире ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала представителей израильской делегации в ООН за превращение дипломатической работы в балаган. Об этом пишет ТАСС.

Заявление прозвучало после того, как активисты, гости израильской делегации, пытались прервать речь Сергея Лаврова на одном из заседаний СБ ООН.

Заместитель министра иностранных дел РФ Захарова выразила озабоченность возможностью нарушения порядка на заседании СБ ООН и отметила необходимость поддержания безопасности в штаб-квартире ООН.