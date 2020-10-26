Перемирие в Нагорном Карабахе установить не удалось. Баку обвинил Ереван в нарушении режима прекращения огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом армянская сторона заявляет, что это не соответствует действительности.

Напомним, новое гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе вступило в силу 26 октября в 7 утра по минскому времени. Оно было согласовано 25 октября в Вашингтоне.