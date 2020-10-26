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Баку обвинил Ереван в нарушении режима прекращения огня

26 октября 2020 13:53
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Перемирие в Нагорном Карабахе установить не удалось. Баку обвинил Ереван в нарушении режима прекращения огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом армянская сторона заявляет, что это не соответствует действительности.

Напомним, новое гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе вступило в силу 26 октября в 7 утра по минскому времени. Оно было согласовано 25 октября в Вашингтоне.

Баку обвинил Ереван в нарушении режима прекращения огня-1

Договоренность положительно оценил Генсек ООН. Незамедлительно принять меры по реализации достигнутых в Москве 10 октября договоренностей о режиме прекращения огня призвали и сопредседатели Минской группы ОБСЕ. 29 октября в Женеве пройдет их встреча с главами МИД Армении и Азербайджана.  

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# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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