Прямой эфир

«Вернуть стране голубое небо». В крупных городах Китая проведут мониторинг загрязненности воздуха

07 апреля 2017 06:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Самый масштабный в истории мониторинг загрязненности воздуха начался в Китае. Усиленная инспекционная программа будет проведена в 28 крупных городах страны. Займет проверка около года, а участие в ней примут почти 6 тысяч правительственных работников.

Власти намерены сократить уровень загрязнения воздуха на 10% уже в этом году. В минувшем месяце премьер Госсовета Китая заявил: будут приняты все возможные меры, чтобы «вернуть стране голубое небо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экология

Другие новости рубрики

Все новости
В Полтаве мирная акция протеста переросла в драку и поножовщину
07 апреля 2017 06:30

В Полтаве мирная акция протеста переросла в драку и поножовщину

В американском зоопарке родилось сразу 12 малышей гепардов (видеофакт)
07 апреля 2017 06:16

В американском зоопарке родилось сразу 12 малышей гепардов (видеофакт)

Бомбы в метро и многоэтажке: 6 апреля в Петербурге предотвращены два взрыва
06 апреля 2017 17:03

Бомбы в метро и многоэтажке: 6 апреля в Петербурге предотвращены два взрыва