«Вернуть стране голубое небо». В крупных городах Китая проведут мониторинг загрязненности воздуха

Новости Китая. Самый масштабный в истории мониторинг загрязненности воздуха начался в Китае. Усиленная инспекционная программа будет проведена в 28 крупных городах страны. Займет проверка около года, а участие в ней примут почти 6 тысяч правительственных работников.

Власти намерены сократить уровень загрязнения воздуха на 10% уже в этом году. В минувшем месяце премьер Госсовета Китая заявил: будут приняты все возможные меры, чтобы «вернуть стране голубое небо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.