Прямой эфир

В Латвии растёт число жителей, желающих уехать из страны

30 декабря 2024 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Латвии увеличилось число людей, которые хотят уехать из страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят данные Национального института изучения общественного мнения.

В Латвии растёт число жителей, желающих уехать из страны-2

О желании эмигрировать заявили 37 % граждан. Еще год назад этот показатель составлял 33 %. Еще 7 % признались, что часто задумываются об этом, это на 1 % больше, чем годом ранее. Основной причиной возникшего желания уехать из страны все опрошенные назвали поиск лучшей жизни. Людей не устраивает уровень зарплат, высокие налоги и низкий уровень услуг. По данным статистического управления Латвии в 2023 году эмигрировали около 17 тысяч граждан. Для страны, с населением почти в 2 миллиона человек это очень высокий показатель. При этом, что рождаемость за 5 лет снизилась на 30 %.

# Новости Латвии # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Польша завершит укрепление границы с Беларусью к середине 2025 года
30 декабря 2024 10:38

Польша завершит укрепление границы с Беларусью к середине 2025 года

Скончался бывший президент США Джимми Картер
30 декабря 2024 10:11

Скончался бывший президент США Джимми Картер

Осталось 24 шайбы. Овечкин приближается к рекорду Уэйна Гретцки
30 декабря 2024 09:43

Осталось 24 шайбы. Овечкин приближается к рекорду Уэйна Гретцки