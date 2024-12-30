В Латвии растёт число жителей, желающих уехать из страны

О желании эмигрировать заявили 37 % граждан. Еще год назад этот показатель составлял 33 %. Еще 7 % признались, что часто задумываются об этом, это на 1 % больше, чем годом ранее. Основной причиной возникшего желания уехать из страны все опрошенные назвали поиск лучшей жизни. Людей не устраивает уровень зарплат, высокие налоги и низкий уровень услуг. По данным статистического управления Латвии в 2023 году эмигрировали около 17 тысяч граждан. Для страны, с населением почти в 2 миллиона человек это очень высокий показатель. При этом, что рождаемость за 5 лет снизилась на 30 %.