Байден прокомментировал поражение Харрис на президентских выборах в США

Американский лидер Джо Байден объяснил проигрыш Камалы Харрис на выборах экстраординарными обстоятельствами, в которых она вынуждена была участвовать. При этом Байден отметил, что Харрис будет продолжать борьбу с решимостью и радостью. Об этом пишет РИА Новости.

Харрис же поздравила Дональда Трампа с победой, пообещала мирную передачу власти и заверила, что продолжит политическую борьбу. Результаты выборов состоялись 5 ноября, и Трамп был признан их победителем, получив 295 голосов избирателей против 226 у Харрис.