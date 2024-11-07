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Байден прокомментировал поражение Харрис на президентских выборах в США

07 ноября 2024 10:29
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Американский лидер Джо Байден объяснил проигрыш Камалы Харрис на выборах экстраординарными обстоятельствами, в которых она вынуждена была участвовать. При этом Байден отметил, что Харрис будет продолжать борьбу с решимостью и радостью. Об этом пишет РИА Новости.

Харрис же поздравила Дональда Трампа с победой, пообещала мирную передачу власти и заверила, что продолжит политическую борьбу. Результаты выборов состоялись 5 ноября, и Трамп был признан их победителем, получив 295 голосов избирателей против 226 у Харрис.

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден # Камала Харрис # США # Новости США # Выборы в США

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