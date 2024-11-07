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«Интер» обыграл «Арсенал» в поединке ЛЧ по футболу

07 ноября 2024 09:24
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Миланский «Интер» обыграл «Арсенал» в матче четвертого тура Лиги чемпионов. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча состоялась в минувшую среду в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Хакан Чалханоглу забил единственный гол с линии вратарской в концовке первого тайма (45+3).

«Интер» после ничьей с «Манчестер Сити» одержал третью победу подряд, набрал 10 очков и поднялся на пятую позицию в таблице Лиги чемпионов. «Арсенал» (7 очков) терпит первое в турнире поражение и впервые пропускает, команда занимает 12-е место в таблице.

# Футбол

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