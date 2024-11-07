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Харрис поздравила Трампа с его победой на выборах по телефону

07 ноября 2024 08:04
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В среду вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис по телефону передала поздравления Дональду Трампу с его победой на прошедших президентских выборах. Вместе с Трампом Харрис обсудила важность мирной передачи власти. Об этом пишет РИА Новости.

Президентские выборы прошли 5 ноября, и Трамп был признан победителем около 2 часов ночи по вашингтонскому времени. Он одержал верх во всех ключевых штатах и набрал 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Победа Трампа была зафиксирована крупнейшими информационными агентствами, включая Fox News, Associated Press, CNN, NBC, ABC, CBS, Hill, Washington Post, Wall Street Journal, New York Times и Decision Desk HQ.

# Выборы в США # США # Новости США # Камала Харрис # Дональд Трамп

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