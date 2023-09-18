Байден намерен изменить структуру Совбеза ООН

Американский лидер Джо Байден хочет поднять вопрос о внесении изменений в структуру Совбеза Организации Объединенных Наций. Об этом информирует координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

С инициативой изменения архитектуры СБ ООН Байден намерен выступить в ближайшее время. Кирби отмечает, что, исходя из представлений американских властей, Совбез должен быть более инклюзивным и всеобъемлющим. Президент Штатов поддержал бы присоединение большего числа членов.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена работает над планом по добавлению в СБ ООН еще 6 государств без права вето.