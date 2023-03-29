Бабушки сыграли в футбол на турнире в ЮАР. Участницы поделились впечатлениями

Новости ЮАР. Международный футбольный турнир бабушек прошел в провинции Лимпопо, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в нем приняли 32 команды, в том числе девять из Южной Африки, а также сборные из США, Франции и Германии. Все спортсменки в возрасте 55 лет и старше, но по игре и не скажешь.

Флора Балой, жительница ЮАР:

Мы любим футбол. Это так много значит для нас. И этот турнир тоже, он делает нас здоровыми. Поэтому мы так рады быть здесь, поиграть и встретиться с людьми из других стран.