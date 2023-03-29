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Бабушки сыграли в футбол на турнире в ЮАР. Участницы поделились впечатлениями

29 марта 2023 15:13
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Новости ЮАР. Международный футбольный турнир бабушек прошел в провинции Лимпопо, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в нем приняли 32 команды, в том числе девять из Южной Африки, а также сборные из США, Франции и Германии. Все спортсменки в возрасте 55 лет и старше, но по игре и не скажешь.

Бабушки сыграли в футбол на турнире в ЮАР. Участницы поделились впечатлениями-1

Флора Балой, жительница ЮАР:
Мы любим футбол. Это так много значит для нас. И этот турнир тоже, он делает нас здоровыми. Поэтому мы так рады быть здесь, поиграть и встретиться с людьми из других стран.

Бабушки сыграли в футбол на турнире в ЮАР. Участницы поделились впечатлениями-4

По словам участниц, футбол заменил даже лекарства. Так, одна из спортсменок долгое время страдала от артрита. Но после того, как физическая активность возросла, самочувствие 66-летний Флоры Балой из команды ЮАР улучшилось.

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# Футбол # Марина Кишкурно # Новости ЮАР # Фотофакт

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