Автосалон в Женеве 2016: около 800 компаний из 30 стран мира презентуют свою продукцию

Новости Швейцарии. В Женеве открывает двери автосалон. Сюда съехались представители лидирующих автомобильных марок, производители автозапчастей и специалисты мировой автопромышленности. Ежегодно свою продукцию и новинки презентуют около 800 компаний из 30 стран мира.

Автосалон особенно порадует любителей кроссоверов. Автомобиль повышенной проходимости презентует внушительное количество производителей. В этом году организаторы сделали для посетителей приятный сюрприз. У них есть шанс выиграть автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.