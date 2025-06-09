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«Первая группа возвращена». РФ и Украина обменялись пленными моложе 25 лет

09 июня 2025 13:35
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«Первая группа возвращена». РФ и Украина обменялись пленными моложе 25 лет-0

В Минобороны РФ сообщили, что киевский режим вернул с подконтрольной ему территории первую группу военных РФ возрастом до 25 лет. Об этом пишет РИА Новости.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет», – говорится в заявлении ведомства.

В сообщении также указывается, что это произошло благодаря достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям.  В ответ Москва передала такое же число военнопленных.

Бойцов РФ сейчас находятся в Беларуси, где им оказывается медицинская помощь.

Фото: pixabay

# Международная политика

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