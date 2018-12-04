Автобус с детской футбольной командой попал в аварию в США

Новости США. Автобус с детской футбольной командой попал в ДТП в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортное средство съехало с дороги и перевернулось в штате Арканзас.

Авария унесла жизнь одного школьника. Еще 40 человек, большинство из которых дети от 8 до 10 лет, получили различные травмы. Пострадавших доставили в ближайшую больницу.

Водителя автобуса правоохранители задержали для допроса. Что стало причной ДТП – пока не известно.