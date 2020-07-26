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Александр Лукашенко поздравил кубинцев с Днём национального восстания

26 июля 2020 12:03
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Новости Кубы. Куба 26 июля отмечает один из главных праздников – День национального восстания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил кубинцев с Днём национального восстания-1

Ровно 67 лет назад в стране началась революция, которую возглавил Фидель Кастро. В результате через несколько лет была свергнута диктатура Фульхенсио Батисты. За эти годы кубинский народ прошел сложный путь и построил новую независимую Кубу.

Отметим, что из-за сложной эпидемиологической обстановки, массовые праздничные мероприятия проводиться не будут.

Александр Лукашенко поздравил кубинцев с Днём национального восстания-4

Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Кубы и народ этой страны с национальным праздником. Белорусский лидер высоко оценил уровень кооперации двух стран и назвал Гавану одним из важнейших стратегических партнеров Минска.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Мигель Диас-Канель # Фотофакт

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