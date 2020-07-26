Александр Лукашенко поздравил кубинцев с Днём национального восстания

Новости Кубы. Куба 26 июля отмечает один из главных праздников – День национального восстания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кубы. Куба 26 июля отмечает один из главных праздников – День национального восстания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ровно 67 лет назад в стране началась революция, которую возглавил Фидель Кастро. В результате через несколько лет была свергнута диктатура Фульхенсио Батисты. За эти годы кубинский народ прошел сложный путь и построил новую независимую Кубу.
Отметим, что из-за сложной эпидемиологической обстановки, массовые праздничные мероприятия проводиться не будут.
Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Кубы и народ этой страны с национальным праздником. Белорусский лидер высоко оценил уровень кооперации двух стран и назвал Гавану одним из важнейших стратегических партнеров Минска.