Австрия ужесточает антитеррористические меры после атаки в Вене

Новости Австрии. Правительство Австрии разработало пакет новых антитеррористических мер после атаки в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти намерены разрешить судебным инстанциям продлевать тюремное заключение террористов даже в случае, если те уже отбыли срок наказания, а также лишать их гражданства. Преступников, которые вышли из тюрьмы, обяжут носить электронные браслеты слежения. «Умысел создания террористической ячейки» перейдет в разряд уголовных преступлений.

Выступая на брифинге для прессы, канцлер Австрии подчеркнул, что эти меры призваны защитить общество как от самих преступников, так и от идей. На рассмотрение законодателей новые поправки будут вынесены уже в декабре.