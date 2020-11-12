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Австрия ужесточает антитеррористические меры после атаки в Вене

12 ноября 2020 12:35
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Новости Австрии. Правительство Австрии разработало пакет новых антитеррористических мер после атаки в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австрия ужесточает антитеррористические меры после атаки в Вене-1

Власти намерены разрешить судебным инстанциям продлевать тюремное заключение террористов даже в случае, если те уже отбыли срок наказания, а также лишать их гражданства. Преступников, которые вышли из тюрьмы, обяжут носить электронные браслеты слежения. «Умысел создания террористической ячейки» перейдет в разряд уголовных преступлений.

Выступая на брифинге для прессы, канцлер Австрии подчеркнул, что эти меры призваны защитить общество как от самих преступников, так и от идей. На рассмотрение законодателей новые поправки будут вынесены уже в декабре.

# Терроризм # Себастьян Курц # Фотофакт

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