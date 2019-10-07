Австрийский президент поручил Себастьяну Курцу сформировать новое правительство

Новости Австрии. 7 октября во дворце Хофбург в Вене состоялась церемония вручения мандата на создание кабинета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австрии. 7 октября во дворце Хофбург в Вене состоялась церемония вручения мандата на создание кабинета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ближайшие дни лидер консервативной Австрийской народной партии проведет переговоры с представителями прошедших в парламент политических сил.
Работа по формированию кабинета может продлиться до католического Рождества. Напомню, досрочные парламентские выборы прошли в Австрии 29 сентября.