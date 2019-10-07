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Австрийский президент поручил Себастьяну Курцу сформировать новое правительство

07 октября 2019 13:45
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Новости Австрии. 7 октября во дворце Хофбург в Вене состоялась церемония вручения мандата на создание кабинета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Австрийский президент поручил Себастьяну Курцу сформировать новое правительство-1

В ближайшие дни лидер консервативной Австрийской народной партии проведет переговоры с представителями прошедших в парламент политических сил.

Австрийский президент поручил Себастьяну Курцу сформировать новое правительство-4

Работа по формированию кабинета может продлиться до католического Рождества. Напомню, досрочные парламентские выборы прошли в Австрии 29 сентября.

Австрийский президент поручил Себастьяну Курцу сформировать новое правительство-7

# Международная политика # Себастьян Курц # Фотофакт

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