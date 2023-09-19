Австралию охватили лесные пожары

Новости Австралии. Австралия вновь охвачена лесными пожарами. Более полутысячи спасателей пытаются ликвидировать свыше 60 очагов возгорания на юге страны. 13 из них до сих пор не удается взять под контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Боясь быстрого распространения огня на другие районы, власти ввели самый высокий уровень опасности. Местных жителей призвали соблюдать максимальную осторожность и немедленно сообщать об обнаруженных пожарах. В целях безопасности в нескольких южных штатах было закрыто несколько десятков школ.