Австралию охватили лесные пожары

Новости Австралии. Австралия вновь охвачена лесными пожарами. Более полутысячи спасателей пытаются ликвидировать свыше 60 очагов возгорания на юге страны. 13 из них до сих пор не удается взять под контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.