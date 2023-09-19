Прямой эфир

Австралию охватили лесные пожары

19 сентября 2023 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. Австралия вновь охвачена лесными пожарами. Более полутысячи спасателей пытаются ликвидировать свыше 60 очагов возгорания на юге страны. 13 из них до сих пор не удается взять под контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австралию охватили лесные пожары-1

Боясь быстрого распространения огня на другие районы, власти ввели самый высокий уровень опасности. Местных жителей призвали соблюдать максимальную осторожность и немедленно сообщать об обнаруженных пожарах. В целях безопасности в нескольких южных штатах было закрыто несколько десятков школ.

# Пожар # Новости Австралии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Британия готовится к массовой забастовке железнодорожников
19 сентября 2023 13:56

Британия готовится к массовой забастовке железнодорожников

Госдолг США может превысить 50 трлн долларов
19 сентября 2023 13:45

Госдолг США может превысить 50 трлн долларов

Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе
19 сентября 2023 13:39

Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе