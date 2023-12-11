Новости Австралии. Австралия ужесточит визовые правила для иностранных студентов. Это примерно вдвое сократит число прибывающих учащихся, считают в правительстве страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Австралия ужесточит визовые правила для иностранных студентов. Это примерно вдвое сократит число прибывающих учащихся, считают в правительстве страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что нововведение вступит в силу с июля. Тогда в учебных заведениях Австралии введут новую систему баллов, по которой будут оценивать квалификацию студентов. Чем выше рейтинг, тем проще будет получить визу. Пройти аналогичную проверку предстоит и рабочим, которые хотят трудоустроиться в стране. Они должны будут доказать, что их профессия востребована в Австралии.