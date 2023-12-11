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Австралия ужесточит визовые правила для иностранных студентов

11 декабря 2023 15:00
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Новости Австралии. Австралия ужесточит визовые правила для иностранных студентов. Это примерно вдвое сократит число прибывающих учащихся, считают в правительстве страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австралия ужесточит визовые правила для иностранных студентов-1

Ожидается, что нововведение вступит в силу с июля. Тогда в учебных заведениях Австралии введут новую систему баллов, по которой будут оценивать квалификацию студентов. Чем выше рейтинг, тем проще будет получить визу. Пройти аналогичную проверку предстоит и рабочим, которые хотят трудоустроиться в стране. Они должны будут доказать, что их профессия востребована в Австралии.

# Студенты # Новости Австралии # Фотофакт

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