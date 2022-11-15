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Австралийский остров Рождества заполонили миллионы красных крабов

15 ноября 2022 10:05
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Новости Австралии. Австралийский остров Рождества заполонили миллионы красных крабов. Они просто парализовали движение транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австралийский остров Рождества заполонили миллионы красных крабов-1

Из-за таких пешеходов перекрывают дороги, чтобы те благополучно совершили свое паломничество ради продолжения рода. Причина массовой вылазки – нерест, который всегда приходится на начало влажного сезона в Австралии.

Австралийский остров Рождества заполонили миллионы красных крабов-4

В период миграции красные крабы преодолевают много километров из лесов к побережью, а затем в обратном направлении.

# Животные # Новости Австралии # Фотофакт

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