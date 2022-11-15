Новости Австралии. Австралийский остров Рождества заполонили миллионы красных крабов. Они просто парализовали движение транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за таких пешеходов перекрывают дороги, чтобы те благополучно совершили свое паломничество ради продолжения рода. Причина массовой вылазки – нерест, который всегда приходится на начало влажного сезона в Австралии.