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Австралийка опоздала на рейс и решила остановить самолёт

03 ноября 2023 12:13
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Новости Австралии. Работа крупнейшего в Австралии аэропорта Канберры была временно остановлена из-за переполоха, который устроила одна из пассажирок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австралийка опоздала на рейс и решила остановить самолёт-1

Когда она узнала, что опоздала на свой рейс, то решила не сдаваться и любыми способами улететь. Женщина прорвалась на летное поле и загородила дорогу самолету, который собирался взлететь без нее. Лайнеру в целях безопасности пришлось заглушить двигатели, а пассажирам наблюдать, как ее задерживает полиция.

# Самолет # Новости Австралии # Фотофакт

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