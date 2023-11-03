Австралийка опоздала на рейс и решила остановить самолёт

Новости Австралии. Работа крупнейшего в Австралии аэропорта Канберры была временно остановлена из-за переполоха, который устроила одна из пассажирок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда она узнала, что опоздала на свой рейс, то решила не сдаваться и любыми способами улететь. Женщина прорвалась на летное поле и загородила дорогу самолету, который собирался взлететь без нее. Лайнеру в целях безопасности пришлось заглушить двигатели, а пассажирам наблюдать, как ее задерживает полиция.