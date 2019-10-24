Аварии и отмена авиарейсов: Польшу накрыл аномально густой туман

Новости Польши. На Польшу опустился густой туман. Видимость в некоторых районах снизилась до 50-100 метров, что привело к многочисленным авариям на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате пострадали несколько человек.

Кроме того, погода внесла коррективы в работу краковского аэропорта. Из-за отмены рейсов туристам пришлось ночевать прямо в залах ожидания. Администрация воздушной гавани обеспечила людей водой и питанием.