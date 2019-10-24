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Аварии и отмена авиарейсов: Польшу накрыл аномально густой туман

24 октября 2019 18:25
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Новости Польши. На Польшу опустился густой туман. Видимость в некоторых районах снизилась до 50-100 метров, что привело к многочисленным авариям на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате пострадали несколько человек.

Аварии и отмена авиарейсов: Польшу накрыл аномально густой туман-1

Кроме того, погода внесла коррективы в работу краковского аэропорта. Из-за отмены рейсов туристам пришлось ночевать прямо в залах ожидания. Администрация воздушной гавани обеспечила людей водой и питанием.

Аварии и отмена авиарейсов: Польшу накрыл аномально густой туман-4

По словам специалистов, к возникновению такого густого тумана привела аномально теплая для этого времени года погода, а также высокая влажность и отсутствие ветра.

# Погода # Фотофакт

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