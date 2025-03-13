WP: Путин отправил «военный сигнал» перед переговорами с США

Президент РФ Владимир Путин побывал в Курской области в камуфляжной форме, что Washington Post рассматривает как военный знак перед переговорами с США. Об этом пишет РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин побывал в Курской области в камуфляжной форме, что Washington Post рассматривает как военный знак перед переговорами с США. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: kremlin.ru
На совещании ему доложили об освобождении более 1 100 кв. км площади и значительных потерях ВСУ.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что президент счел необходимым надеть армейскую форму.