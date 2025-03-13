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WP: Путин отправил «военный сигнал» перед переговорами с США

13 марта 2025 11:52
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Президент РФ Владимир Путин побывал в Курской области в камуфляжной форме, что Washington Post рассматривает как военный знак перед переговорами с США. Об этом пишет РИА Новости.

WP: Путин отправил «военный сигнал» перед переговорами с США-1

Фото: kremlin.ru

На совещании ему доложили об освобождении более 1 100 кв. км площади и значительных потерях ВСУ. 

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что президент счел необходимым надеть армейскую форму.

# Международная политика

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