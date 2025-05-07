Армия Пакистана получила свободу действий для ответного удара по Индии

Пакистанская армия получила полную свободу для ответных действий на ракетную атаку индийских Вооруженных сил. Это решение было принято на экстренном заседании Совета национальной безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конфликт между двумя ядерными государствами разгорается с большей силой. Беларусь призвала Индию и Пакистан к скорейшему прекращению огня и переговорам. В Министерстве иностранных дел нашей страны подчеркнули, что Беларусь выступает за устойчивый мир в Южной Азии и разрешение споров между странами региона посредством консультаций и переговоров.

Пока же ни Нью-Дели, ни Исламабад не идут на уступки. Обе стороны сообщают о десятках погибших среди мирного населения с каждой стороны в ходе самых жестоких за последние более чем два десятилетия боев. В Нью-Дели заявили, что нанесли удар по «инфраструктуре террористов» после массового убийства туристов в Кашмире, контроль над которым разделен между Индией и Пакистаном. Исламабад утверждает, что объектами нападения стали шесть пакистанских населенных пунктов и что ни один из них не был лагерем боевиков.