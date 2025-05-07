Армия Пакистана получила свободу действий для ответного удара по Индии
Пакистанская армия получила полную свободу для ответных действий на ракетную атаку индийских Вооруженных сил. Это решение было принято на экстренном заседании Совета национальной безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конфликт между двумя ядерными государствами разгорается с большей силой. Беларусь призвала Индию и Пакистан к скорейшему прекращению огня и переговорам.
В Министерстве иностранных дел нашей страны подчеркнули, что Беларусь выступает за устойчивый мир в Южной Азии и разрешение споров между странами региона посредством консультаций и переговоров.
Пока же ни Нью-Дели, ни Исламабад не идут на уступки. Обе стороны сообщают о десятках погибших среди мирного населения с каждой стороны в ходе самых жестоких за последние более чем два десятилетия боев. В Нью-Дели заявили, что нанесли удар по «инфраструктуре террористов» после массового убийства туристов в Кашмире, контроль над которым разделен между Индией и Пакистаном. Исламабад утверждает, что объектами нападения стали шесть пакистанских населенных пунктов и что ни один из них не был лагерем боевиков.
Ахмед Шариф Чоудхри, представитель Министерства обороны Пакистана:
Мы применили оружие только после того, как были атакованы. Это был лишь наш ответ на неспровоцированную, ничем не оправданную агрессию против государства, территориальной целостности и невинных людей Пакистана. Индия открывала по ним огонь из оружия дальнего действия, только после этого наши Вооруженные силы встали на защиту суверенитета Пакистана.
Совет также потребовал от международного сообщества немедленно обратить внимание на действия Нью-Дели, которые представляют серьезную угрозу региональному миру. Ночью с 6 на 7 мая индийская армия нанесла серию авиаударов по пакистанской территории. Операция под названием «Синдур» стала ответом на теракт 22 апреля в Кашмире, в результате которого погибли 26 человек.