Армия Израиля сообщила об ответных ударах по территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет ответные удары по Ливану. Об этом сообщает армейская пресс-служба, передает ТАСС.

По району Ливана, из которого прежде производились выстрелы по Израилю, наносится удар из артиллерии ЦАХАЛа. Израильская армия заявила, что готова к любой обстановке и по-прежнему обеспечивает безопасность граждан.

Ливанская группировка «Хезболла» заявила о своей причастности к обстрелам израильских позиций.

«Группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа», – говорится в заявлении группировки.

Как сообщается, было запущено множество ракет и снарядов, в том числе и по радиолокационным станциям израильской армии.