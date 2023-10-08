Прямой эфир

Армия Израиля сообщила об ответных ударах по территории Ливана

08 октября 2023 09:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет ответные удары по Ливану. Об этом сообщает армейская пресс-служба, передает ТАСС.

По району Ливана, из которого прежде производились выстрелы по Израилю, наносится удар из артиллерии ЦАХАЛа. Израильская армия заявила, что готова к любой обстановке и по-прежнему обеспечивает безопасность граждан. 

Ливанская группировка «Хезболла» заявила о своей причастности к обстрелам израильских позиций.

«Группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа», – говорится в заявлении группировки.

Как сообщается, было запущено множество ракет и снарядов, в том числе и по радиолокационным станциям израильской армии.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником
08 октября 2023 09:02

Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Кадыров предложил отменить выборы президента России
08 октября 2023 08:50

Кадыров предложил отменить выборы президента России

Число жертв землетрясения в Афганистане перевалило за 2 тысячи
08 октября 2023 08:29

Число жертв землетрясения в Афганистане перевалило за 2 тысячи