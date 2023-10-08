Прямой эфир

Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником

08 октября 2023 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня профессиональный праздник у 40 тысяч белорусов, которые делают нашу жизнь ярче. О том, что они являются надежными хранителями национальных традиций, говорит и то, что поздравление работникам культуры наш Президент адресовал именно на белорусском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дзякуючы шматграннаму таленту, мудрасці і нястомнай працы многіх пакаленняў творчых работнікаў умацоўваецца народнае адзінства. Сфера культуры з’яўляецца скарбонкай матэрыяльнай і духоўнай спадчыны краіны і найважнейшай крыніцай фарміравання беларускай дзяржаўнасці. На працягу стагоддзяў выступае аб’яднальным фактарам для грамадства, надзейным бар’ерам і ментальным імунітэтам ад уплыву непрымальнага светапогляду. Упэўнены, што і надалей вы будзеце натхнена памнажаць багацце нацыянальнага мастацтва, выхоўваць на традыцыйных каштоўнасцях маладое пакаленне і абуджаць гонар за Радзіму.

# Государственная политика в области культуры # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт # Праздничные даты # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси восстановлено электроснабжение в 1080 населённых пунктах
08 октября 2023 07:46

В Беларуси восстановлено электроснабжение в 1080 населённых пунктах

В Беларуси с 9 октября начнут включать отопление в объектах соцобеспечения
08 октября 2023 07:34

В Беларуси с 9 октября начнут включать отопление в объектах соцобеспечения

Работы садовода в октябре: как бороться с вредителями с наступлением холодов?
08 октября 2023 07:15

Работы садовода в октябре: как бороться с вредителями с наступлением холодов?