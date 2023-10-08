Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Сегодня профессиональный праздник у 40 тысяч белорусов, которые делают нашу жизнь ярче. О том, что они являются надежными хранителями национальных традиций, говорит и то, что поздравление работникам культуры наш Президент адресовал именно на белорусском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.