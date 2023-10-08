Кадыров предложил отменить выборы президента России

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что предстоящие президентские выборы должны пройти с одним кандидатом – российским лидером Владимиром Путиным, либо отменить их из-за спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.

Это утверждение было сделано на флешмобе в Грозном, организованном по поводу дня рождения Владимира Путина, в работе над которым приняли активное участи около 25 тыс. человек.

Кадыров высоко отозвался о Путине как о толковом политике и военном, о честном и справедливом человеке. Он отметил, что Путин постоянно занимается решением проблем региона, в том числе и Чечни.

Выборы президента России намечены на 2024 год, но пока Путин не объявил о своем желании баллотироваться.