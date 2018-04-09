Армения стала парламентской республикой, Армен Саркисян принял присягу

Новости Армении. Армен Саркисян принял присягу и официально вступил в должность главы республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Армении. Армен Саркисян принял присягу и официально вступил в должность главы республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония инаугурации состоялась в Ереване в ходе специального заседания национального собрания. Саркисян - первый президент, избранный не в ходе общенародного голосования, а депутатами парламента.
Такие изменения были предусмотрены реформами 2015 года, которые закрепили переход страны от президентской формы правления. Теперь все формальные и правовые процедуры завершены. Армения стала парламентской республикой.