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Армения стала парламентской республикой, Армен Саркисян принял присягу

09 апреля 2018 15:06
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Новости Армении. Армен Саркисян принял присягу и официально вступил в должность главы республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армения стала парламентской республикой, Армен Саркисян принял присягу-1

Церемония инаугурации состоялась в Ереване в ходе специального заседания национального собрания. Саркисян - первый президент, избранный не в ходе общенародного голосования, а депутатами парламента.

Армения стала парламентской республикой, Армен Саркисян принял присягу-4

Такие изменения были предусмотрены реформами 2015 года, которые закрепили переход страны от президентской формы правления. Теперь все формальные и правовые процедуры завершены. Армения стала парламентской республикой.

# Фотофакт # Избирательная кампания в парламент

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