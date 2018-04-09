ЧП во Львовской области: грузовой поезд сошёл с рельсов

Новости Украины. Около десяти вагонов товарного поезда сошли с рельсов во Львовской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на станции Задворье.

Движение заблокировано по всем станционным путям. Поезда задерживаются на неопределённый срок. От этого населённого пункта до ближайшей трассы расстояние в 12 километров. На месте работают сотрудники железной дороги. Что привело к происшествию и сколько времени понадобится для ликвидации последствий – пока неизвестно.