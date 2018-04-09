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ЧП во Львовской области: грузовой поезд сошёл с рельсов

09 апреля 2018 14:50
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Новости Украины. Около десяти вагонов товарного поезда сошли с рельсов во Львовской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на станции Задворье.

ЧП во Львовской области: грузовой поезд сошёл с рельсов-1

Движение заблокировано по всем станционным путям. Поезда задерживаются на неопределённый срок. От этого населённого пункта до ближайшей трассы расстояние в 12 километров. На месте работают сотрудники железной дороги. Что привело к происшествию и сколько времени понадобится для ликвидации последствий – пока неизвестно.

ЧП во Львовской области: грузовой поезд сошёл с рельсов-4

# Фотофакт # ДТП

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