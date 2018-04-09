На парламентских выборах в Венгрии победила правящая коалиция во главе с премьер-министром

Новости Венгрии. На парламентских выборах в Венгрии, прошедших 8 апреля, победу одержала правящая коалиция во главе с премьер-министром страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политический блок заручился поддержкой 70 % избирателей и получил две трети депутатских мандатов.

У движения «За лучшую Венгрию» и блока социалистов – 20 % и чуть более 10 % голосов соответственно. Их лидеров результаты не устроили и они ушли в отставку.

Стоит отметить, такой итог голосования определит дальнейшую позицию страны в вопросе о беженцах. Виктор Орбан – нынешний глава правительства – выступает за прекращение миграции мусульман в Европу.