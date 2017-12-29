Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудар по Йемену

Новости Йемена. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудар по одной из провинций Йемена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ракета уничтожила два жилых дома и привела к гибели четырех местных жителей, в числе которых оказался ребенок. Еще несколько человек получили различные ранения.

Напомним, вооруженный конфликт в стране продолжается с 2014 года. Только за период с 22 до 28 декабря от сброшенных с самолетов снарядов погибли без малого 150 человек. Более 200 пострадали.